Mareu comanda reality de tretas na MTV: "Bebida e ex é combo para dar errado"

Os fãs do reality show De férias com ex Brasil podem se animar: o programa A treta não tira férias: Celebs. estreia nesta quinta-feira (29/7). O spin-off irá contar com uma nova apresentadora, Maria Eugenia Suconic, a Mareu, que conduzirá o papo com os participantes, além de prometer colocar lenha na fogueira para animar ainda mais.

Em entrevista ao Correio, Mareu contou como foi o processo de gravação e interação com os participantes. Segundo ela, as tretas não ficaram somente dentro da casa, mas vieram para fora do reality: "Tem muita coisa que aconteceu fora, de gente que se pegou, que falou que não, e que volta tudo no programa. Parece que eles esqueceram um pouco que estavam sendo gravados. Vai ter bastante treta", brincou.

Mareu confessa que ficou um pouco tensa em estrear como apresentadora do reality: "É muito complicado falar de tudo que você não viveu lá dentro, é só o que eu assisti. E várias outras coisas aconteceram, que é isso que vem no Treta, que não dava pra ir para o ar. Um programa de uma hora não tem como entrar tudo".

Apesar da dúvida que tinha sobre como serie ser mediadora entre os participantes no meio das brigas entre eles, Mareu adianta que deu tudo certo: "Foi divertido, uma experiência nova e bem divertida. Tem o tablet às vezes, mas é um bate-papo com eles. Lavando roupa suja e explicando coisas que aconteceram".

Desculpas e vida fora da casa



O A treta não tira férias: Celebs foi importante para que os participantes pudessem esclarecer algumas coisas que ficaram pendentes: "Coisas que fizeram eles estão tendo a chance de se explicar e acho que foi bacana para eles. Várias pessoas tiveram algumas brigas que não ficaram tão legais aqui fora, que repercutiram bastante e teve alguns cancelamentos. Então, é legal dar a chance para eles falarem e explicarem de fato o que aconteceu".

A apresentadora deu um pequeno spoiler sobre o que tem por vir na nova temporada: "Tem que assistir para ver o que vai acontecer. Mas acho que o spoiler é que tem muita coisa que é falada e que as pessoas nem imaginam, que não tinham noção. Na verdade, são coisas que aconteceram aqui fora. Romances que continuaram, traições que tiveram, isso tem bastante".

E falando de tretas não tinha como esquecer um dos participantes que protagonizaram algumas das maiores brigas dentro da casa: Rico Melquiades. Mareu garante que, apesar das muitas confusões dentro do programa, os participantes têm um grande carinho por ele, "às vezes por motivos que quem não participou do programa não consegue entender."

"Eles tem uma amizade, um laço forte, então isso é muito legal de ver. No Treta dá para perceber isso. A gente pensa que é só férias, mas não é. Férias, com bebida e ex é aquele combo para dar errado", conta.

Mareu falou também sobre como a dificuldade do momento de pandemia e o confinamento para o reality podem mexer com as emoções dos participantes. "A gente está num momento que ninguém está bem. É tudo uma loucura, ninguém está 100%, ninguém está super feliz e está tudo uma loucura. A gente não sabe o que vai acontecer. Chegar a um lugar depois de muito tempo sem festa e é festa sem parar e muita bebida mexe. E o confinamento desestabiliza qualquer um", desabafou a apresentadora.

Gravações e retorno ao estúdio

Após algum tempo parada e sem gravações presenciais, a apresentadora revelou sobre os desafios de voltar aos estúdios: "É engraçado que, depois que volta ao estúdio, você fala: meu Deus eu estou enferrujada, como é que vai ser? Então, foram quatro dias de gravações muito intensos. É óbvio que é tudo certinho, seguindo todas as normas de segurança, mas é uma gravação grande então foi legal ter voltado".

"Parece um pouco do que era antes. Ainda tem vida, a gente ainda vai para o estúdio, ainda tem gravação. Que legal porque tava bem parado. É um evento. Acordar às seis horas da manhã para trabalhar até as dez da noite eu fico feliz. Foi maravilhoso", brinca Mareu.

Sobre o spin-off

Com 8 episódios, de uma hora de duração cada, o programa estreia quinta-feira (29/7), às 22h, na MTV. O especial terá alguns participantes do elenco inicial como Caíque Gama, Day Camargo, Gabily, Ingrid Ohara, Marina Gregory, Matheus Pasquarelli, Neguin, Rico Melquiades e Tarso Brant.

Os veteranos do programa Lary Bottino (quarta temporada), Maju Mazalli (segunda temporada) e Pedro Ortega (segunda temporada) também irão se reunir e rever as confusões da temporada. Não pense que os exs ficariam de fora dessa. Estarão presentes ainda Bella, Bruninho, Camila, Diego, Fael, Flávia Gabê, Gabi Rippi, Letícia, Lincoln, Luis Mattos, Naka, Sander e Tainá.