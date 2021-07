MC Cabelinho lança single com Orochi, antecedendo álbum 'Little hair'

VO Victória Olímpio

(crédito: Birdman/Divulgação)

MC Cabelinho lançará um single com a participação de Orochi, às 20h desta terça-feira (27/7). Intitulada Cabaré, a música chega em todas as plataformas digitais e terá clipe no YouTube. A canção antecede o novo álbum do cantor, Little hair, em produção.

Na faixa, MC Cabelinho descreve "uma vida de filme", repleta de festa, mulheres, dinheiro e amizades verdadeiras. O primeiro single do projeto, Outro patamar, foi muito bem recebido e ultrapassou 12 milhões de streams.

"Meu álbum de trap/rap, o Little hair, está chegando e eu estou 'felizão' de finalmente dividir mais uma faixa desse projeto. Cabaré tem aquela pegada das músicas que me fizeram ficar conhecido. A galera vai se ligar que estou ficando bom nisso", revelou o artista.

O cantor ressaltou a participação do rapper Orochi em Cabaré: "Meu mano Orochi chegou para somar e arrassou na parte dele também. Aguardem porque o álbum vai surpreender vocês."