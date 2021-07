Pink diz que irá pagar multa de equipe feminina que se recusou a usar biquíni

VO Victória Olímpio

A cantora Pink se ofereceu para pagar as multas impostas pela Federação Europeia de Handebol (EHF, na sigla em inglês) após as jogadoras da Noruega usarem shorts ao invés de biquíni no Campeonato Europeu de Handebol de Praia. A Noruega foi multada em 1,5 mil euros (R$ 9,2 mil) por traje impróprio, de acordo com o regulamento.

Nas redes sociais, a artista criticou a organização pelas multas 'sexistas' impostas: "Estou muito orgulhosa da equipe feminina de handebol da Noruega por protestar contra as regras muitos sexistas sobre seu 'uniforme'. A Federação Europeia de Handebol deveria ser multada por sexismo. Muito bem, garotas. Ficarei feliz em pagar a multa para vocês. Continuem assim".

A Federação de Handebol da Noruega (NHF, em inglês) já havia declarado que pagaria a multa caso as atletas fossem penalizadas. Uma moção norueguesa para alterar as regras atuais será discutida pelos órgãos nos próximos meses.



O Ministro da Cultura e Esportes da Noruega, Abid Raja, agradeceu a Pink nas redes sociais: "Obrigado pelo seu apoio, Pink! Como Ministro do Esporte e Igualdade da Noruega, enviei uma carta a todos os Ministros do Esporte nórdicos para uma declaração conjunta de apoio às nossas mulheres. Espero que todos os fãs e amigos que você tem deem todo o seu apoio também, para que possamos mudar essa regra estúpida!".

