Latino repassa lucros de música com DJ Ivis para Pamella Holanda

VO Victória Olímpio

(crédito: SBT/Reprodução)

Após caso de agressão a Pamella Holanda, o cantor Latino decidiu refazer o videoclipe que teria com a participação de DJ Ivis, além de doar parte dos lucros para que a ex-mulher do artista consiga se reerguer. A faixa será lançada em 6 de agosto e, além de Latino, terá Dennis DJ, Rogerinho e Pamella como sócios.

"A ex-mulher dele, a Pamella, sofreu essa situação. Então, a gente, decidiu ceder a parte do Ivis pro sustento da filha da Pamella. É para ela tentar se reerguer, uma atitude que a gente teve de forma muito altruísta e de poder colaborar com a situação dela", finalizou.

Durante participação no Domingo Legal, do SBT, Latino desabafou que a atitude de Ivis era inaceitável e que ficou muito chateado. "É inaceitável, né? Tem coisas que dá para tolerar, mas tem coisas que são intoleráveis. A gente repudia veementemente esse tipo de conduta. Com todo o respeito que eu tenho ao Ivis, que é genial como profissional, que sabe o que faz... mas tem coisas que são inaceitáveis. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Falei: vamos refazer, é inaceitável", disse.

Entenda o caso

Pâmella Holanda, companheira do DJ Ivis, compartilhou nas redes sociais uma série de vídeos que mostra o artista a agredindo com tapas, socos e chutes. O relacionamento do casal durou dois anos e eles têm uma filha juntos, Mel, de 9 meses.

Com a repercussão do caso, o produtor musical também foi às redes sociais se defender das acusações feitas pela ex. O artista falou do relacionamento conturbado que tinha com Pamella, confirmou as agressões e disse que era vítima de chantagem.