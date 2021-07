Disney é impedida de usar o nome Star+ por semelhança com o Starzplay

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O canal Starz, dono do serviço de streaming Starzplay, conseguiu impedir judicialmente a Disney de utilizar o nome Star+ na nova plataforma de streaming, que será lançada no Brasil em 31 de agosto. A Starz Entertainment alegou semelhança fonética entre os nomes dos dois serviços de entretenimento.

O relator da liminar na 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Jorge Costa, deu prioridade ao canal Starz na decisão por entender que é possível "o consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente".

A disputa judicial pode ser analisada em mais uma instância. O Twitter oficial da Disney+ mencionou um novo perfil na rede social denominado The Streamer. Especula-se que este seria o novo nome da Star+ no Brasil.

O novo serviço de streaming da Disney será voltado para o público adulto. Entre os conteúdos disponíveis na plataforma estão os filmes Deadpool e Alien, além de séries da FOX e FX como The Americans, Os Simpsons e Atlanta. A data de lançamento do Star+ no Brasil está prevista para 31 de agosto.