Famosos prestam homenagens a Orlando Drummond: "Agora és imortal"

RN Ronayre Nunes

Fãs do trabalho e história de Drummond, diversas celebridades foram a público comentar a morte do artista - (crédito: Reprodução/Instagram/@eumazzeo)

Após o anúncio da morte do ator, humorista e dublador Orlando Drummond, as redes sociais transbordaram em homenagens. Seja pela lembrança de personagens ou pela aula de vida com 101 anos de idade, os internautas tiraram alguns posts para celebrar a carreira do artista. Entre eles, diversas celebridades também se manifestaram.



Marcelo Adnet (humorista)

São tantos Orlandos. Agora és imortal, Orlando Drummont! ?????????? https://t.co/MZL0uqWnTh — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) July 27, 2021

Marcos Caruso (ator) — que interpretou o personagem Seu Peru em um remake da Escolinha do professor Raimundo

Miguel Falabella (ator, dramaturgo e diretor)

Miguel Falabella (ator, dramaturgo e diretor)

Patrícia Pillar (atriz)

Patrícia Pillar (atriz)

Felipe Neto (youtuber)

Vá em paz, Orlando Drummond, um dos maiores de todos os tempos.



Muito obrigado por tudo! pic.twitter.com/4K5DguWLCZ — Felipe Neto (@felipeneto) July 27, 2021

Bruno Mazzeo (ator e humorista) — que interpretou o personagem Professor Raimundo em um remake da Escolinha do professor Raimundo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Mazzeo (@eumazzeo)

Biografia

Carioca nascido em 18 de outubro de 1919, Drummond começou a carreira na TV ainda como contrarregra. Um dos maiores nomes do entretenimento do país, o artista foi responsável por transformar personagens humorísticos em atemporais, e foi na voz dele que outros caracteres da TV ganharam o Brasil, como Scooby Doo, Alf — O ETeimoso, o marinheiro Popeye e o Vingador, da Caverna do Dragão.

Um dos maiores personagens de Drummond foi criado para a televisão: o Seu Peru, no embrião da Escolinha, comandado por Chico Anysio, ainda em 1952.

Na biografia Orlando Drummond, versão brasileira (2020), o autor Victor Gagliardo explica a forma descontraída em que Seu Peru foi criado: “O Chico Anysio falou pra Cininha de Paula: ‘Chama o Drummond que ele resolve’. Aí, o Drummond pegou o personagem. Tanto que o personagem já tinha um bordão que o próprio Chico criou que era o ‘estou porraqui’. E aí, o Drummond pegou o personagem para si, como se fosse dele mesmo, e criou tantos outros bordões. Como: ‘Peru com mel, de Vila Isabel’, ‘te dou o maiorrapoio’”.