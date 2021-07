Morre Joey Jordison, co-fundador e baterista da banda Slipknot, aos 46 anos

Td Talita de Souza

(crédito: NME)

O rock mundial perdeu uma das grandes estrelas do estilo nesta segunda-feira (26/7). Joey Jordison, co-fundador e baterista original da banda Slipknot, morreu aos 46 anos, no início da semana. De acordo com comunicado da família, o artista faleceu "pacificamente durante o sono”.

“A morte de Joey nos deixou com o coração vazio e com uma tristeza indescritível. Para quem conheceu o Joey, sabe da sua sagacidade, sua personalidade gentil, coração gigante e seu amor por toda a família e pela música”, diz o comunicado. Familiares e amigos se despedirão do astro do rock em um funeral privado, de acordo com o desejo dele.

Joey é considerado o melhor baterista dos últimos 25 anos pela tradicional revista Rhythm. Ele passou o maior tempo da carreira na banda Slipknot, a qual ajudou a fundar aos 20 anos. A Slipknot se tornou uma das mais famosas — e de maior sucesso — do hard rock. Com a banda, ele esteve no Brasil em 2011 na edição do Rock in Rio daquele ano. O baterista deixou a banda em 2013 e passou pelo Metallica, System of a Down e Murderdolls.

Nas redes sociais, os fãs do músico e da banda lamentam a perda e afirmam que ele “se foi cedo demais”.

Vá em paz lenda! Fez história no Slipknot e no mundo da música, tem um legado incrível que nunca vai ser esquecido, segundo membro da banda que vai cedo demais, Paul Gray com 38 e agora Joey com 46 pic.twitter.com/LjQeBjP5RC — ? (@luscacz_) July 27, 2021

Tive a satisfação de vê-lo ao vivo no Rock in Rio 2011, com o Slipknot.



Lá se vai uma lenda. Uma grande influência.



Que descanse em paz, Joey Jordison. pic.twitter.com/6E7OyTmXfy — Cássio (@cassiomoret) July 27, 2021

Eu comecei a curtir Slipknot vendo esse cara, pedi pro meu pai me pôr na aula de bateria por causa dele, os solos arrepiavan os pelos do corpo todo. Descanse em paz, eterno número 1 #RipJoeyJordison pic.twitter.com/XAJ41G3Y7r — Jimmy Neutron (@Draggus) July 27, 2021