O que esperar do primeiro episódio de 'A treta não tira férias'

VO Victória Olímpio

(crédito: MTV/Divulgação)

O primeiro episódio do reality show A treta não tira férias faz jus ao nome. A nova apresentadora Maria Eugenia Suconic, a Mareu, comanda o programa de maneira divertida e, apesar de estar fantasiada de anjo, de angelical não tem nada, já que como havia antecipado ao Correio, cumpre com o prometido e coloca lenha na fogueira.

Contando com a participação de Caíque Gama, Day Camargo, Lary Bottino e Rico Melquiades, o spin-off de De férias com o ex fez os participantes se lembrarem de alguns momentos dentro da casa. Claro que o tablet do terror não perdeu a oportunidade de relembrar as confusões entre eles.

Lembrados por protagonizar algumas das maiores brigas, Lary Bottino e Rico Melquiades tentaram explicar os comportamentos que tiveram durante o programa. Até alguns pedidos de desculpas rolaram durante a conversa. Após votações entre eles, o participante ganhou até troféu por ser considerado o maior biscoiteiro da edição.

Com direito a lágrimas e arrependimentos, Lary revelou que não assistiu a nenhum episódio da temporada já que não se reconhece pelo comportamento que teve dentro da casa. Day também recebeu um troféu: o de vela da casa. Apesar de ter batido o recorde e ficado com todos os participantes e ter o beijo eleito o melhor da casa, a cantora não aproveitou tanto além dos momentos de festas.

Caíque Gama se assumiu como 'boy lixo' da temporada, mas afirmou que pode ser reciclado. A desculpa pode ter dado certo, já que mesmo depois de todas as confusões, ele continua tendo um relacionamento com Flavia Gabê, a ex que deixou de ser ex durante participação no reality.

Os participantes receberam um álbum de recordações com fotos de todos os participantes. Em uma dinâmica, eles tiveram o direito de tirar três pessoas. Como no programa, Day se manteve imparcial e optou por deixar todas as recordações quietas como estavam. Lary e Caíque optaram por tirar algumas pessoas apenas pela falta de afinidade após saída do programa.

Já Rico, mostrou que algumas confusões não ficam apenas na casa como também aqui fora. O participante tirou não apenas três fotos, mas uma boa quantidade de pessoas da lista, mostrando que não superou as brigas e não fez questão de esconder isso. Quem serão as pessoas fora do álbum de recordações dos participantes?

Fofocas, melhores dates, piores casais e avaliação de melhor pênis da casa são apenas alguns dos momentos do primeiro episódio de A treta não tira férias.