Boninho convida Douglas Souza para o 'BBB' e mãe do atleta reage

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução )

O jogador da seleção brasileira de vôlei Douglas Souza está chamando atenção não só nas Olimpíadas de Tóquio, mas também nas redes sociais. No Instagram, Boninho se surpreendeu com o atleta e o convidou para participar do Big Brother Brasil. Caso aceite, ele já poderá ter planos para o ano que vem.

A ideia surgiu após Galvão Bueno comentar sobre o assunto: "Douglas, você é um fenômeno. Já está se preparando para ficar um tempo longe do voleibol? Porque eu não duvido que o Boninho e o Tiago Leifert vão te chamar para o BBB22". "Me chamem, pelo amor de Deus! Estou pronto. BBB22, aí vou eu", respondeu o atleta.

A Globo preparou matéria especial sobre Douglas e a trajetória dele até chegar às Olimpíadas. No final da reportagem ninguém menos que Boninho apareceu para deixar um recado: “Fui lá olhar as redes do Douglas. O cara é muito bom! Bom de vôlei, joga muito, manda bem e ainda tem humor. Então, Douglas, se você gostou da ideia de vir pro Big Brother, o convite tá feito”.

Momento EXATO em que Boninho faz o convite para que Douglas Souza, atleta olímpico do time de vôlei do brasil, participe do BBB ???? pic.twitter.com/mGVXdFsyYd — TheCine (@TheCinne) July 26, 2021

Após repercussão do convite, a mãe do jogador, Elizângela Salles, falou sobre o assunto. Em entrevista ao Encontro, ela imaginou como seria a participação de Douglas: "Meu Deus! Tem um medo de tudo, do cancelamento ... é meio complicado. Mas acho que ele se daria bem em um Big Brother. Acho que ele se daria bem, sim".

“Ele sempre foi engraçado, comunicativo. Nos vídeos dele jogando videogame, ele é assim o tempo todo. É que ele tem pouco tempo de folga, mas quando está com os amigos, família, é só zoação. É a personalidade dele”, acrescentou.