Dj Ivis é indiciado por mais dois crimes contra a ex-esposa, Pamella Holanda

VO Victória Olímpio

(crédito: DJ Ivis/Instagram/Reprodução)

Após ser flagrado em vídeos agredindo Pamella Holanda, ex-esposa, o artista Dj Ivis foi indicado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e irá responder por mais dois crimes além de lesão corporal: ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Ele está preso há quase 15 dias, em Fortaleza.

Ao site Uol, a PCCE falou sobre as investigações: "A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que concluiu, no último dia 22, e remeteu ao Poder Judiciário do município do Eusébio, o inquérito policial que investigava uma ocorrência no âmbito de violência doméstica registrado, no último dia três deste mês. Com a conclusão das investigações, o suspeito foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica".

Os registros foram feitos pelas câmeras de segurança da residência dela. Em uma das cenas, Ivis agride a mulher quando ela vai amamentar a filha deles. Após a divulgação dos vídeos, o artista comentou as agressões também nas redes sociais. Ele confirmou as agressões e disse que era vítima de chantagem.

Na semana passada, Pamella contou que uma das agressões que sofreu de Ivis foi porque ele mostrou fotos íntimas dela ao amigo Charles. Esse amigo presenciou um dos episódios de violência e não reagiu. Além de ser preso, o artista foi afastado da produtora onde trabalhava e teve o contrato rescindido com a Sony Music Brasil. Além disso, a Som Livre suspendeu os lançamentos das músicas do artista e bloqueou as faixas que já estavam no ar.

O cantor Latino decidiu refazer o videoclipe que teria com a participação de DJ Ivis, além de doar parte dos lucros para que a ex-mulher do artista consiga se reerguer. A faixa será lançada em 6 de agosto e, além de Latino, terá Dennis DJ, Rogerinho e Pamella como sócios.