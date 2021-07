Sandy vai participar de reality de gastronomia na HBO Max

VO Victória Olímpio

(crédito: Sandy/Instagram/Reprodução)

A cantora Sandy revelou nas redes sociais que é a mais nova contratada pela HBO Max. A artista irá participar do novo programa culinário com produção original da plataforma de streaming. No programa, ela irá se aventurar na cozinha ao lado de chefs renomados e de convidados especiais.

"Agora posso oficializar! Estava ansiosa pra contar que, sim, estou embarcando em um projeto muito especial com a HBO Max Brasil, o Sandy+Chef, uma produção Max Originals, versão nacional do programa da Selena", contou, referindo-se ao reality show Selena+Chef, com Selena Gomez.

Sandy falou sobre a expectativa para a estreia do programa: "Talvez, este seja um dos convites mais inusitados e, literalmente, saborosos da minha carreira. Nem preciso dizer que topei na hora, né? Já estou em gravação no estúdio – ooops, cozinha! – e seguindo 100% à risca todos os protocolos de segurança".

Por fim, Sandy brincou dizendo que iria parar de falar, senão iria acabar dando spoiler. "Tenho me divertido muito, mesmo de forma remota, com os chefs! Não bastasse serem renomados e talentosos, eles são muito divertidos, generosos e didáticos. Meus convidados, então…"