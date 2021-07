Ashton Kutcher e Mila Kunis revelam que não tomam banho todos os dias

VO Victória Olímpio

(crédito: STEPHEN DUNN/AFP)

Ashton Kutcher e Mila Kunis chamaram atenção nas redes sociais após revelarem que não tomam banho todos os dias. A informação foi dita durante entrevista com os apresentadores Dax Shepard e Monica Padman, ao podcast Armchair Expert. O casal contou ainda que não dão banho todos os dias nos filhos.

O assunto surgiu após a apresentadora comentar afirmando que usar sabonete todos os dias pode acabar retirando os óleos naturais do corpo. Os dois concordaram com o comentário e Padman questionou surpresa com a resposta dos dois: "Quem ensinou vocês a não se lavarem?".

"Eu não tive água quente quando era criança, então não tomei muitos banhos", explicou Mila. A atriz falou que os mesmos hábitos também servem para os filhos, Wyatt, de 6 anos, e Dimitri, de 4: "Não somos aqueles pais que dão banhos em seus recém-nascidos sempre".

O ator concordou com a esposa: "Se você pode ver a sujeira neles, limpe-os. Do contrário, não adianta". Ashton afirmou diariamente que lava apenas as axilas e a virilha. Após os treinos, ele conta que "joga um pouco de água no rosto para tirar os sais".

É claro que nas redes sociais os internautas não perderam a oportunidade de brincar sobre os comentários do casal, que acabou gerando memes entre os brasileiros.

A família do Ashton Kutcher e da Mila Kunis. pic.twitter.com/xMxIouqzRk — leonardo (@gosdal) July 28, 2021

Mila Kunis e Ashton Kutcher descobrindo que eu tomo dois ou três banhos por dia: pic.twitter.com/8CQGMFFAVq — Julienne ???????? (@julienne_design) July 28, 2021

Os filhos do Ashton Kutcher e da Mila Kunis: pic.twitter.com/901n1iGJp8 — η?η?x ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? (@nievillela) July 28, 2021

Os filhos do Ashton Kutcher e Mila Kunis tem que estar assim pra poderem tomar banho pic.twitter.com/XnXig27PjD — letícia ???? (@w4ts0n__) July 28, 2021





Os dois se conheceram na adolescência, quando interpretaram o casal Jackie e Kelso, na série That 70's Show. Mila namorou o ator Macaulay Culkin entre 2002 e 2011 e Ashton foi casado com a atriz Demi Moore entre 2005 e 2011. Os ex-colegas de série então começaram a namorar em 2012 e ficaram noivos em 2014, mesmo ano do nascimento da primogênitas deles. Eles se casaram em 2015.