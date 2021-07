Após shippagem, Ítalo Ferreira responde Juliette Freire que está solteiro

CB Correio Braziliense

As redes sociais shipparam e Ítalo Ferreira entrou na brincadeira. Após Juliette Freire, a campeã do Big Brother Brasil 21, elogiar a beleza dos atletas olímpicos no Twitter, a internet logo começou a shippar ela com o medalhista de ouro no surf.

Na sequência, Juliette disse que Ítalo namora. Mas o atleta logo disse que está solteiro. Ítalo ainda comentou na postagem de Juliette com alguns emojis, mas a ex-BBB ainda não respondeu.

Veja a sequência de tweets



Mulher gnt Shippa muuuuuuuuuito você e o @italoferreira — LUIS MELO ???? (@eusouluismelo) July 28, 2021

Ele namoraa, cara. — Juliette (@juliette) July 28, 2021

Não namoro não …???? — Italo Ferreira (@italoferreira) July 29, 2021