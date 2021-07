Justiça condena Kelly Clarkson a pagar pensão de R$ 1 milhão a ex-marido

VO Victória Olímpio

(crédito: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP)

A cantora Kelly Clarckson, técnica do The voice USA, foi condenada a pagar o equivalente a mais de R$ 1 milhão por mês em pensão após o divórcio: R$ 775,4 mil ao o ex-marido, Brandon Blackstock, e R$ 232,6 mil aos filhos do casal, River, de 7 anos, e Remington, de 5 anos. Segundo o site The Blast, foi determinado ainda que ela pague pelos gastos que Brandon teve com os advogados durante o divórcio.

Kelly e Brandon se casaram em 2013 e confirmaram o divórcio em junho do ano passado. A decisão da Justiça saiu nesta semana. Ainda segundo o site, o ex-marido de Kelly trabalhava como cantor country, mas decidiu mudar a carreira e focar na pecuária. Os documentos do processo ainda dizem que Brandon, que é empresário, "teve de mudar de vida por conta do divórcio e se tornar um fazendeiro em tempo integral".