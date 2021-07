SilvIa Regina, viúva de Mr. Catra, fala sobre traições: "Perdoei 27 vezes"

VO Victória Olímpio

(crédito: Youtube/Reprodução)

Silvla Regina, viúva de Mr. Catra, decidiu falar sobre a relação que teve com o cantor e contar o motivo de suportar as traições. Ela é mãe de cinco dos 32 filhos do artista e foi casada com ele durante 23 anos. A relação dos dois era considerada aberta, mas apenas ele tinha outras parceiras.

Em entrevista ao podcast Barbacast, Silvla contou que todo mundo a questiona sobre o relacionamento dos dois: "Eu canso de falar isso. Eu amei o Wagner demais e eu tinha nele uma figura de paizão. Eu não tive pai. Eu amava meu pai, mas ele não me criou e não teve aquela convivência".

"Quando nova, eu achava que a presença de um pai na família era muito importante, achava que se minha mãe estivesse com meu pai, as coisas seriam diferentes. O Wagner foi aquele amor platônico e eu achava que eu tinha que passar por aquilo. Deus não te dá o fardo que você não possa carregar", continuou.

Apesar de se questionar ao longo do relacionamento, a viúva desabafa afirmando que não conseguiu terminar o casamento e que hoje enxerga o que viveu de maneira diferente de quando estava com ele: "Eu não tinha muito entendimento das coisas. Hoje eu estou estudando o feminismo, tenho consciência sobre relacionamentos abusivos e isso eu não tinha. Achava que tinha que viver todo mundo junto e também eu gostava dele".

Silvla contou ainda sobre a quantidade de vezes que perdoou Catra: "Se você for olhar ao redor acontece nas melhores e piores famílias. (...) É muita hipocrisia dizer que 'ah, eu fui corna e larguei'. Toda mulher foi corna um pouco, porque quando ama, você perdoa. A pessoa é que é abusada e abusa do perdão. Eu perdoei 27 vezes".