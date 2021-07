Ex-'The voice' Luana Granai lança canção sobre amor materno

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Luana Granai, semifinalista do The Voice Brasil 2020, irá lançar nesta sexta-feira (30/7) a canção Acalento, que propõe falar sobre o amor materno. A artista se prepara para o lançamento do primeiro álbum. A inspiração veio durante momento em que ela estava no rancho da família, dentro da piscina observando os três filhos brincando.

"A música fala sobre afeto de forma imediata. Quando digo, 'a coragem é coisinha tão pequenininha' estou me referindo aos meus filhos. Mas, não é uma canção só sobre o maternar. Ela é sobre enxergar beleza no cotidiano, nas pequenas coisas", afirma a cantora.

A artista fala ainda sobre a visão diferente que as pessoas terão dela ao ouvir o single: "Essa música tem um teor emocional muito maduro, mas transita por elementos musicais como teclado e xilofone que nos transportam para um universo doce, de aconchego, de afeto, de amor de mãe. É quase uma canção de ninar, sem tantas alegorias de técnica vocal. O público ouvirá uma Luana bem diferente".

O clipe de Acalento

Bem como a canção, o clipe também carrega elementos de aconchego, de filmagens como as de VHS em que as famílias registravam momentos especiais: "Quando eu gravei essa música, fiquei pensando no quanto queria levar as pessoas a olhar o simples, a ver beleza no dia a dia e me comunicar com as mães que me seguem. Acalento transita nesse lugar de mostrar o maternar dessa forma real, de abrir um pouco da minha particularidade para as pessoas".

A produção mostrará uma Luana mãe que viaja no tempo por meio de um álbum de fotos enquanto vê os brincarem: "O clipe está vida real, quintal de casa, um aspecto de filmagem caseira, de vídeo de família, estabelecida não só pelos laços de sangue, mas pelos laços do amor. Pandemia nos trouxe pra mais perto da família e nos faz ver que a vida não é sobre o que está lá fora, mas sobre quem está aqui dentro".

Luana Granai é cantora e compositora nascida na cidade de Jaú, interior do estado de São Paulo. Em 2021, lançou o single Sair por aí, música de estreia do álbum que será lançado ainda este ano e que já alcançou mais de 44 mil plays no Spotify e quase 5 mil visualizações no YouTube.