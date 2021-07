Kristen Bell se diz chateada por variante da covid receber mesmo nome da filha

VO Victória Olímpio

Kristen Bell e a filha, Delta, com o rosto escondido por um emoji - (crédito: Kristen Bell/Instagram/Reprodução)

Kristen Bell revelou que ficou chateada após a variante da covid receber mesmo nome da filha, Delta. Em entrevista ao podcast We Are Supported By..., a atriz falou que a menina, de 6 anos, sempre se surpreende quando ouve o nome sendo falado na televisão.

"É algo muito, muito chato. Mas eu tenho esperança que a variante delta não seja tão forte quanto a covid original e as pessoas sigam chamando de coronavírus", contou. No entanto, Kristen contou que a própria Delta não se importa com a coincidência.

"Ela tem 6 anos, então ela fica impressionada toda vez que vê publicidade da Delta Airlines e coisas do tipo. Ela fica, 'meu Deus, é o meu nome!'. Então toda vez que ela ouve alguém falando sobre a variante ela também diz: 'O meu nome!'. Ela ainda fica muito empolgada com isso tudo", afirmou.

Além de Delta, a artista é mãe de Lincoln, de oito anos. Os dois são frutos do relacionamento com o comediante Dax Shepard. Nas redes sociais, o casal raramente compartilha foto com os filhos e quando são publicadas, fazem questão de cobrir o rosto dos dois com emojis, para evitar a exposição.