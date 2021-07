Série do Gavião Arqueiro ganha data de estreia e primeira imagem oficial

CB Correio Braziliense

(crédito: Disney+/Divulgação)

A Marvel Studios anunciou, nesta quinta-feira (29/7), que Hawkeye, a série solo do Gavião Arqueiro, chegará exclusivamente no Disney+ em 24 de novembro de 2021, uma quarta-feira. Junto ao anúncio, a primeira imagem oficial foi divulgada. Confira:

#Hawkeye nunca erra então não perca @JeremyRenner e @HaileeSteinfeld nesta primeira imagem exclusiva da @EW.



Hawkeye, da Marvel Studios. Estreia exclusiva em 24 de novembro. Só no #DisneyPlus. pic.twitter.com/bMUV1v8d6h — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) July 29, 2021

Além do Gavião Arqueiro, Clint Barton (Jeremy Renner), a série vai acompanhar a novata Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Ela deve assumir o protagonismo em algum momento da trama, ao se tornar a sucessora do Gavião Arqueiro. Em entrevista ao Entertainment Weekly, Jeremy Renner deu algumas dicas de Hawkeye, sugerindo que a personagem de Hailee tira Clint do conforto da aposentadoria.

"Kate é uma criança de 22 anos e ela é uma grande fã do Gavião Arqueiro. Ela tem um jeito maravilhosamente irritante e igualmente charmoso. O relacionamento cresce a partir disso, mas a maior questão para Clint é a onda de problemas que ela traz para sua vida".

Além de Renner e Steinfeld, Vera Farmiga (Elanor Bishop), Fra Fee (O Palhaço), Tony Dalton (Espadachim), Zahn McClarnon (William Lopez), e Florence Pugh como Yelena Belova, de Viúva Negra, estão no elenco. A produção não teve um título oficial em português anunciado, sendo chamada de Hawkeye pelo perfil oficial brasileiro da Marvel Studios.

Hawkeye estreia no Disney+ em 24 de novembro.