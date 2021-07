Arthur Picoli é contratado pelo Flamengo: ''Prometo dar o meu melhor''

VO Victória Olímpio

(crédito: Arthur Picoli/Instagram/Reprodução)

O ex-BBB Arthur Picoli realizou mais um sonho e foi contratado pelo Flamengo, time do coração dele. Nas redes sociais, ele relevou que foi convidado para um período de testes para ser membro no time Fut 7. O instrutor de crossfit publicou nas redes sociais uma foto ao lado dos dirigentes do clube com a camisa do time nas mãos.

"Dia de realizar um sonho: Ser jogador do Mengão. Obrigado, Flamengo Fut 7 oficial, pelo convite, e prometo dar o meu melhor", escreveu na legenda. O ex-BBB foi muito parabenizado pelos seguidores, que apoiaram a nova conquista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Picoli (@arthurpicoli)





Nas redes sociais do time, Arthur também foi anunciado como novo jogador: "Arthur Picoli, ex-atleta de futebol, é o mais novo reforço do Flamengo Fut7/SHC. Arthur, que já esteve no elenco do BBB, atualmente, integra a equipe da FlaTV. Sua ligação com o Clube também foi um fator de peso para que o convite, feito pelo diretor Bruno Gomes, acontecesse."

O presidente do clube, Christian, falou sobre a chegada do novo jogador: "São muitos os fatores que levaram a diretoria do Flamengo Fut7/SHC a toparem a ideia. Quando o Bruno Almeida, nosso diretor, trouxe a ideia, vimos que era boa. O Arthur é bom jogador e chega, já sabendo da grandeza do projeto e, certamente, nos ajudará nas competições".