Ela é o momento! Billie Eilish ultrapassa 1 bilhão de streams

(crédito: Reprodução / Instagram )

Após o lançamento de seu mais novo álbum, "Happier Than Ever", Billie Eilish ultrapassa os 1 bilhão de streamings nas plataformas digitais, em menos de 48 horas após o lançamento de seu projeto, divulgado na última sexta-feira (30/07).



Após o seu último álbum,"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", a cantora engatou seu novo trabalho, que conta com 16 faixas inéditas. Segundo a artista, ela buscou inspirações em Lana Del Rey, MARINA, e até mesmo Tom Jobim.

"Eu queria fazer um álbum muito atemporal, que não fosse apenas atemporal como as pessoas pensavam, mas realmente atemporal para mim. Eu queria buscar inspiração em vários artistas que eu cresci escutando como Julie London, Frank Sinatra<br>" Afirmou a artista em entrevista ao VEVO

Vale lembrar que a cantora anunciou um novo filme em parceria com o Disney+, onde será registrado um show exclusivo, intitulado "Happier than ever: A love letter to Los Angeles", gravado no Hollywood Bowl, com estreia marcada para o dia 03 de setembro.



Durante o longa, o espectador poderá conhecer a cidade natal da artista, em Los Angeles, que compartilha alguns momentos do conteúdo com seu irmão, Finneas, produtor musical. O filme é dirigido por Robert Rodriguez e Patrick Osborne, sendo produzido pela Interscope Films e Darkroom Productions, em parceria com a Nexus Studios e Aron Levine Productions.