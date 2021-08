Presidente do Coachella confirma retorno de atrações principais para 2022

CB Correio Braziliense

Travis Scott também seria uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2020 - (crédito: Rich Fury/AFP)

Com grande parte do país vacinado, os Estados Unidos caminham para o retorno efetivo dos grandes eventos. Após a realização do Lollapalooza Chicago, entre os dias 29 de junho e 1º de agosto, foi a vez do Coachella vir a público confirmando que Travis Scott e Rage Against The Machine estarão nos palcos do evento em abril de 2022, segundo uma entrevista de Paul Tollett, cofundador do Coachella, ao LA Times.

O rapper e a banda estavam confirmados como atrações principais para a edição de 2020, postergada diversas vezes por conta da pandemia. O organizador do festival afirmou que, além dos dois, Megan Thee Stallion e Doja Cat também são presença certa. Frank Ocean, que estaria na edição do 2020, não vem para 2022, mas Tollett o garantiu em 2023.

De acordo com o cofundador, o Coachella está tentando fazer o melhor que pode para não prejudicar nem os artistas nem o público. Paul também adicionou que aproximadamente a metade do público que comprou ingresso pediu reembolso já no primeiro adiamento.

O Coachella é considerado um dos maiores festivais do mundo. Ele é realizado na cidade de Indio, no estado norte-americano da Califórnia. O evento teve nos últimos anos a presença de nomes gigantes da música atual como Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd e Childish Gambino. A edição de 2022 será comemorativa dos 20 anos de festival, que seriam comemorados em 2020.