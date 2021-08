Lollapalooza cancela participação de DaBaby por comentários homofóbicos

VO Victória Olímpio

(crédito: Rich Fury/Getty Images/AFP)

Após ter feito comentários homofóbicos e preconceituosos, a participação do rapper DaBaby foi cancelada no Lollapalooza neste domingo (1/8). O artista iria fechar as apresentações do festival, que está sendo realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a produção do evento compartilhou nota esclarecendo o cancelamento.

"Lollapalooza foi fundado na diversidade, inclusão, respeito e amor. Com isso em mente, DaBaby não vai mais se apresentar no Grant Park esta noite. A apresentação de Young Thug agora ocorrerá às 21h no palco Bud Light Seltzer, e G Herbo se apresentará às 16h no palco T-Mobile", informou.

Durante apresentação no festival Rolling Loud, na semana passada, o artista gerou polêmicas ao fazer discurso considerado homofóbico: "Se você apareceu hoje aqui com HIV, AIDS ou qualquer uma dessas doenças sexualmente transmissíveis, isso vai fazer você morrer em duas ou três semanas, então coloque a luz do seu celular para o alto".

O vídeo repercutiu nas redes sociais e DaBaby tentou esclarecer sobre os comentários em live feita no Instagram. Segundo ele, estava apenas tentando interagir com o público, "gay ou hétero ou maldito que eles sejam".

rapper DaBaby sendo homofóbico e sorofóbico durante seu show em um festival dos EUA nesse último final de semana:pic.twitter.com/1k8UNoVZoM — alexandre (@alexandrebf) July 26, 2021

No ano passado, DaBaby foi indicado ao prêmio Grammy de melhor álbum do ano e fez sucesso com a música Rockstar. O rapper também ficou muito conhecido no Brasil pela parceria que fez com a cantora Anitta em um remix de Girl From Rio.