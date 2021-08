WC no Beat lança nova música em parceria com Kevin O Chris e DJ GBR

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Na última quinta-feira (29/7), WC no Beat lançou sua nova faixa, em parceria com Kevin O Chris e DJ GBR. A música, Se concentra, tem uma mistura de ritmos e também ganhou videoclipe.

Confira o clipe:



WC no Beat é conhecido por suas parcerias com outros artistas. Em 2020, por exemplo, lançou GRIFF, disco que contava com 33 participações especiais, dentre elas Anitta, Ludmilla, Pedro Sampaio e MC Rebecca.

A nova faixa do artista é uma mistura de trapfunk, gênero popularizado no Brasil pelo próprio WC, com o ravefunk, som assinatura do DJ GBR. Kevin O Chris agrega nessa parceria com sua voz marcante, acompanhado também do funk 150BPM, típico do Rio de Janeiro.