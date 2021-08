O Senhor dos Anéis: Amazon divulga 1ª foto e data de estreia da série

VO Victória Olímpio

(crédito: Amazon/Divulgação)

A nova série da Amazon, inspirada em O senhor dos Anéis, ganhou data de estreia. A previsão é que seja lançada no início de setembro de 2022. "Em 2 de setembro de 2022, uma nova jornada começa", anunciou a plataforma de streaming nas redes sociais. A primeira imagem também foi divulgada.

Em setembro do ano passado as gravações da série foram retomadas após terem sido paralisadas devido a pandemia do novo coronavírus. Quando as gravações foram interrompidas, a produção estava finalizando os dois primeiros episódios. Apesar da paralisação ter sido prejudicial para o lançamento, que seria em 2021, os roteiristas e produtores J.D. Payne e Patrick McKay aproveitaram o tempo para aprimorar o roteiro.

Em 2017, a Amazon adquiriu os direitos de O senhor dos anéis já com objetivo de produzir a série. O projeto prevê cinco temporadas e deve custar cerca de US$ 1 bilhão. A produção não teve muitos detalhes divulgados, mas, na época do anúncio, a plataforma informou que a trama da série se desenvolveria antes de A sociedade do anel.

Até o momento, especula-se que o seriado contará a história de Aragorn, personagem representado na vida adulta por Viggo Mortensen. Filho de Arathorn II e Gilraen, ele perdeu o pai aos dois anos de idade e depois disso foi criado em segredo em Valfenda, já que Sauron poderia persegui-lo por ser o último herdeiro de Isildur.