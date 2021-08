Pai de Henrique Fogaça será homenageado no MasterChef desta semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Band/ Divulgação)

É bom separar o lenço para enxugar as lágrimas. O episódio do MasterChef desta terça-feira (3/8) será em homenagem ao Dia dos Pais. E quem aparece de surpresa na cozinha é o pai de Henrique Fogaça, João Fogaça. Poucas pessoas resistirão ao choro no estúdio.

João Fogaça surpreende o filho, Henrique Fogaça, quando ele explica uma prova aos cozinheiros que estão no desafio da eliminação. O desafio é replicar peixe acompanhado de purê de cará com um toque de espumante, vinagrete de banana e azeite de coentro e bacon. A receita foi escolhida por Henrique porque João gosta muito de cará.

Os autores dos melhores pratos serão salvos. Os três piores correrão o risco de serem eliminados. Cabe aos outros participantes salvar um deles e aos jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo salvar outro, eliminando o terceiro.

Antes dessa prova, porém, todos os cozinheiros que disputam o MasterChef terão uma prova em equipe pela frente -- a segunda da temporada. Divididos em trios, eles terão que pilotar a churrasqueira em dois rounds: porterhouse na brasa; e contrafilé com molho e acompanhamentos. Os cantores sertanejos Naiara Azevedo e Fabiano Menotti ajudarão a escolher os melhores.

Entre os participantes, está o brasiliense Tiago. Ele competirá pelo time amarelo e não se deu bem na primeira prova em equipes da temporada. No episódio da última semana, o publicitário não foi eliminado por muito pouco.