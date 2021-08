'Cinderela', com Camila Cabello, ganha trailer e data de estreia

VO Victória Olímpio

(crédito: Amazon Prime/Instagram/Reprodução)

O tão aguardado trailer do filme Cinderela finalmente ganhou o primeiro trailer, além da data de estreia. Protagonizado por Camila Cabello, o longa está previsto para ser lançado em 3 de setembro. Após ter sido cancelado nos cinemas devido à pandemia de covid-19, o lançamento será na plataforma de streaming Amazon Prime Video.





No elenco estão Idina Menzel, Pierce Brosnan, Minnie Driver, Missy Elliott. O ator Billy Porter, que irá interpretar a fada madrinha de Cinderela, também aparece com destaque no trailer. A cantora não somente interpreta a personagem principal, como também marca presença na trilha sonora.

As gravações do filme ocorreram na Inglaterra e tiveram de ser paralisadas entre março e agosto de 2020, devido à pandemia. Em junho deste ano foi divulgado o primeiro teaser do filme. Na ocasião, Camilla escreveu que "esta foi uma das experiências mais mágicas" da vida dela.