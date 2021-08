Novo programa de Faustão deve enfrentar Jornal Nacional pela audiência

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Nada de domingão. O programa comandado por Fausto Silva na Band deve ser de segunda a sexta-feira. Segundo a Folha de S.Paulo, a ideia é aproveitar ao máximo o carisma do novo apresentador da casa.

A atração de Fausto Silva deve ir ao ar logo depois do Jornal da Band, das 20h30 às 22h, ocupando a faixa em que hoje está o programa religioso de R.R. Soares. Assim, Fausto teria como rivais na antiga casa o Jornal Nacional e a novela das 21h na briga pela audiência.

Na Record, a faixa tem o finalzinho do Jornal da Record e as duas novelas, uma bíblica e uma contemporânea. Já no SBT, tem o Roda a roda e, atualmente, Chiquititas, que deve ser substituída pela nova fase de Poliana.

Além de Fausto Silva, três pessoas importantes do Domingão do Faustão também foram para a Band: o diretor Chris Gomes, o redator José Armando Vanucci e o diretor do quadro Dança dos famosos, Beto Silva.