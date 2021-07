Fausto Silva vai estrear programa na Band em janeiro do ano que vem

VO Victória Olímpio

(crédito: Artur Meninea/Gshow)

O apresentador Fausto Silva irá estrear na programação da Band em janeiro do ano que vem. Segundo nota da emissora, toda a produção do programa será feita nos estúdios em São Paulo, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração.

Em janeiro deste ano, Faustão anunciou saída da Rede Globo após 32 anos de carreira na emissora. Para substituir o programa da tarde dominical, a emissora optou por apostar em Luciano Huck. A Globo vai manter o uso do nome Caldeirão do Huck quando o programa for para os domingos devido ao fim do Domingão do Faustão.

O nome do programa já é considerado como uma marca de Luciano. A estreia prevista para o Caldeirão aos domingos é 5 de setembro, às 18h. Alguns quadros atuais do Caldeirão do Huck deverão ser mantidos, migrando de dia também, como Quem quer ser um milionário e Visitando o passado.

A atração deve abraçar também quadros do próprio Domingão, como o Show dos famosos. Outros programas da tarde de sábado também serão alterados, mas até o momento, apenas o Se Joga, de Fernanda Gentil, está definido.