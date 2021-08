Kathy Griffin fala sobre recuperação após cirurgia para tratar câncer no pulmão

A humorista Kathy Griffin tranquilizou os fãs após passar por cirurgia para tratamento de câncer de pulmão. Nas redes sociais, ela agradeceu pela preocupação de todos: "Estou muito grata por todo o amor que vocês estão me enviando. Minha cirurgia de câncer correu bem".

Nesta semana, a atriz, de 60 anos, revelou a notícia e contou que o câncer está no primeiro estágio e que a doença não se espalhou para outros órgãos. A expectativa é que ela não precise fazer quimioterapia. Na ocasião, Kathy ressaltou que nunca fumou.

Ela comentou, ainda, sobre momentos de dificuldade que passou e, em entrevista à ABC, abriu o jogo e contou que adquiriu vícios em remédios e bebidas, além de tentar suicídio no ano passado. Ainda nas redes sociais, ela mostrou um chaveiro indicando a recuperação.

Wow! I’m so grateful for all the love you guys are sending me. My cancer surgery went well yesterday. Phew.

I was very nervous about opening up on @Nightline re my suicidal ideations and my prescription pill addiction.

This keychain means the world to me.

One day at a time. ???? pic.twitter.com/tUUjEnpwnO