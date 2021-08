Ex-BBB Pocah é processada em R$ 30 mil acusada de rescisão de contrato

VO Victória Olímpio

(crédito: Pocah/Instagram/Reprodução)

A cantora Pocah está sendo processada pela marca Planet Girl, especializada em roupas femininas, após a loja alegar rescisão contratual por parte da ex-BBB. A marca pediu, ainda, indenização de R$ 30 mil, metade do valor total do cachê. As intervenientes Gold 120 Produções e Mynd também estão sendo processadas.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O dia, a marca contratou a ex-BBB para produzir fotos e divulgação para temporada de inverno/verão, além de datas comemorativas, como Dia das Mães e dos Dia dos Namorados. No contrato, estavam inclusas fotos de 13 looks.

O motivo principal do processo foi que a cantora exigiu que a equipe da Planet Girl realizasse a testagem de covid-19, mas a marca recusou alegando a falta de tempo prévio e um valor inviável. Após recusa, a marca declinou da campanha e decidiu ir à Justiça contra a cantora.

A Mynd, também processada, compartilhou nota esclarecendo a situação: "A rescisão contratual se deu por culpa única e exclusiva da marca, que, entre outras penalidades, optou por não cumprir as exigências e protocolos instituídos pelas autoridades locais, bem como pela Organização Mundial de Saúde diante da pandemia de covid-19 que assola o mundo. Sendo assim, não há qualquer responsabilidade da artista, muito menos da empresa de publicidade, pela não realização do trabalho objeto da ação. Demais fatos e circunstâncias, serão devidamente esclarecidos em juízo, órgão competente para analisar a causa."

Ao Uol, a advogada Adélia Soares, representante da Planet Girl, afirmou que o contrato fechado com Pocah havia sido feito dois dias antes da realização das fotos: "As medidas de segurança impostas pelo governo [federal] foram distanciamento, o uso de máscaras e álcool em gel. E, ainda considerando o tempo de incubação do vírus, o teste de covid não serviria de medida preventiva".

"Todavia, a empresa concordou em realizar os testes da sua equipe, mas a artista exigiu que a empresa arcasse também com o custo dos testes da equipe dela, sendo que tal previsão não constava no contrato", explicou a advogada.

Adélia revelou que foi proposto que cada parte arcasse com os próprios custos, mas a cantora recusou. A marca afirma também que, após o ocorrido Pocah, foi contatada para que ela mesma fizesse a sessão de fotos ou ressarcisse o valor, mas não houve resposta.

"A Planet Girls admira a artista e, por esse motivo, decidiu fazer a campanha com ela. Infelizmente, houve esse ocorrido, mas acreditamos que quando a Pocah tomar ciência de toda a situação, iremos solucionar rapidamente o caso e encerrar essa história", finaliza a advogada.