'Reforma Surpresa!': novo programa da Band ganha data de estreia

VO Victória Olímpio

(crédito: Michelle Silva/Divulgação)

O novo programa de reformas da Band, com apresentação dos designers de interiores Henrique Freneda e Natália Hamada, ganhou data de estreia. Intitulado como Reforma surpresa!, a atração terá o primeiro episódio lançado neste sábado (7/8), às 8h30. O programa promete mostrar soluções simples e eficientes para cada canto de casa.

Os apresentadores irão viabilizar o sonho de reforma de uma família: um dos cômodos da casa totalmente renovado, com Freneda comandando projetos que vão mostrar soluções simples e eficientes.

“É um programa que trata de sentimentos edificantes e inspiradores de nossa casa, da família ao receber um presente. Uma modificação não só do espaço em que se vive, mas também da renovação das esperanças e transformação espiritual'', comenta o apresentador.

Dividido em dois blocos, que começa com a escolha da família presenteada, passando pela fase de mudanças da casa até a conclusão final do projeto, o Reforma Surpresa! terá a primeira temporada com 12 episódios. A duração é de 30 minutos, com transmissão todos os sábados, às 8h30 - antes da Fórmula 1.

Feito para entusiastas da decoração e com produção da Halo Produções Artísticas, o programa tem roteiro de Erikah Barbin, que também assina o longa-metragem As Aparecidas, último trabalho da grande atriz Eva Wilma, e o texto de Cacilda… Por Ela Mesma!, interpretado por Leona Cava.