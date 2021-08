Festival Sarará revela os primeiros nomes da oitava edição

CB Correio Braziliense

Com o avanço da vacinação, o Festival Sarará revela os primeiros nomes que compõem o line-up da oitava edição, marcada para o dia 27 de agosto de 2022, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.

A programação conta com os shows de Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, Elza Soares convida Luedji Luna e Rebecca, BaianaSystem convida Margareth Menezes e Black Alien, Gilsons, FENDA, Marina Sena e Nath Rodrigues. Os ingressos já estão disponíveis, a partir de R$ 70, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

“Nessa edição tive a sorte e benefício de, pela primeira vez, ter oficialmente a atuação da nova dupla e aliada nessa curadoria, a Mônica Brandão, que tornou todo esse processo mais leve e cheio de aprendizados. Ao longo de mais de 15 meses no processo de curadoria, acredito que conseguimos chegar nos nomes e artistas que melhor representam – de forma genuína – o que o Festival propõe de reflexão e propósito para edição de 2022, que está muito pautada no protagonismo feminino, equidade, diversidade e qualidade sonora”, diz Carol de Amar, diretora artística do festival que assina a curadoria ao lado de Mônica Brandão em material de divulgação.

A pluralidade da representatividade se entrelaça aos vários ritmos que ganham destaque na programação do festival. Além de abraçar sonoridades que vão do samba de Zeca Pagodinho ao funk de Rebecca, da MPB de Elza Soares e Gilsons ao rap de Black Alien e Fenda, os palcos do Sarará ainda contarão com coletivos de festas. Confira a programação:

Serviço:

Festival Sarará 2022

Data: 27 de agosto de 2022 (sábado)

Horário: 12 horas

Onde: Esplanada do Mineirão (Av. Presidente Carlos Luz - São Luiz, Belo Horizonte - MG)

Ingressos: Vendas abertas via Sympla.