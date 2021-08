Netflix anuncia quarta temporada de "Cobra Kai" para dezembro

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

A Netflix anunciou, nas redes sociais nesta quinta-feira (5/8), que a quarta temporada da série Cobra Kai estreia este ano. Ainda sem data específica, o spin-off de Karatê Kid está previsto para ser lançado em dezembro na plataforma.



"Separem os kimonos. A 4ª temporada de Cobra Kai chega em dezembro", anunciou a Neflix ao compartilhar teaser sobre a série.

"Separem os kimonos. A 4ª temporada de Cobra Kai chega em dezembro"

O seriado acontece 30 anos após os filmes originais de Karatê Kid, reapresentando a rivalidade entre Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka e Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio. A produção é narrada com a perspectiva do antigo antagonista.

Os dois personagens são mostrados reabrindo os dojos e ensinando a arte marcial para uma nova geração de lutadores. A produção estreou em 2018 no YouTube, mas foi comprada pela gigante do streaming no ano passado. As três temporadas anteriores já estão disponíveis na Neflix.