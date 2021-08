Taylor Swift lança prévia com aura de mistério e enlouquece fãs

JG Jéssica Gotlib

Além do desafio para os fãs, divulgado no início da manhã, a cantora também postou uma brevíssima prévia de duas músicas na 'Taylor's Version' - (crédito: ROBYN BECK/AFP)

Goste ou não dela, é preciso convir que Taylor Swift sabe se manter nos assuntos mais comentados do dia quando quer. E nesta quinta-feira (5/8) não foi diferente. A cantora, de 31 anos, lançou uma série de materiais digitais com spoilers do seu próximo álbum. Nada mais nada menos que o relançamento de Red. Apesar de o trabalho só chegar em 19 de novembro deste ano, o nome da artista foi parar no topo de todos os buscadores ao longo do dia.



É que no fim da manhã Taylor postou um vídeo no seu perfil oficial do Twitter com a legenda: "Pressione o post. Ria loucamente. Nível: casualmente cruel, em nome da honestidade". Os fãs mais atentos logo pegaram a referência à letra de All too well. Contudo, o segredo da esfinge era o conteúdo visual do vídeo.

Todo em um bordô meio dourado, o clipe de 30 segundos mostra um cofre se aproximando do expectador à medida em que se abre e exibe letras, aparentemente, aleatórias. Veja bem, aparentemente. Confira a publicação:



*presses post*

*cackles maniacally*



Level: casually cruel in the name of being honest pic.twitter.com/Tf0ahCMql8 — Taylor Swift (@taylorswift13) August 5, 2021



Não demorou muito e os swifties de todo o mundo se uniram em torno da charada lançada pela cantora. Logo começaram a surgir os resultados, não sem antes aparecerem alguns memes no perfil da cantora. Como o caso desta seguidora que postou uma imagem que diz: "Oh, meu cérebro está cheio! Atingiu seu limite."





Em seguida, surgiram as respostas. Primeiro em formato de especulação, com fãs compartilhando o que encontraram nas palavras cruzadas da estrela pop.



HI I FOUND RONAN pic.twitter.com/qiiAd4k9RN — fin | sinovaxxed (2/2) (@firnnita) August 5, 2021



Os felizardos encheram o Instagram com o filtro "I Unlocked the Vault", algo como "Eu desbloqueei o cofre", lançado pela norte-americana também nesta quinta. Todos eles estão reunidos pela #iunlockedthevault. Para aguçar ainda mais os seguidores, Taylor também postou nos stories da própria conta um vídeo de poucos segundos com a nova versão dos sucessos: 22 e I knew you were trouble.



Caso você também queira montar em casa e descobrir por conta própria, é um quebra cabeça 13x13 e cada ‘frase’ que aparece no vídeo corresponde a uma linha. Para quem quer se poupar do trabalho, veja a seguir os feats e músicas confirmadas até agora:

21. Ronan

22. Better Man

23. Nothing New feat. Phoebe Bridgers

24. Babe

25. Message in a Bottle

26. I Bet You Think About Me feat. Chris Stapleton

27. Forever Winter

28. Run feat. Ed Sheeran

29. The Very First Night

30. All Too Well Ten Minute Version