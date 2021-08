Tatá conversou com Larissa Manoela sobre beijos em marido: "Quero ver língua"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

A atriz Tatá Werneck revelou que conversou com Larissa Manoela sobre beijar o marido, Rafa Vitti, na nova novela Além da ilusão, da TV Globo. A nova produção das 18h vai suceder Nos tempos do imperador. Em live no Instagram, as duas revelaram sobre a conversa.

"Ela pega ele na novela. Uma época eu estava ciumenta, durante a gravidez, mas agora não estou mais. Eu conversei com a Lari e disse: 'pega de jeito, não fico bolada não'. E ela respondeu: 'não, pode deixar'", disse a humorista brincando.

Tatá contou também que está ansiosa para ver os dois como casal na novela: "Eu quero ver língua, olhos". Durante transmissão, Larissa contou que após ser adiada em razão da pandemia da covid-19, a produção está prevista para ser lançada entre setembro e outubro.

"Estamos no preparativo para filmar em breve. A novela vai ser bem linda e esperamos que todo mundo goste. Essa novela já era para ter rolado desde o ano passado, mas adiou por causa da pandemia", contou a atriz.