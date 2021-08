Filha mais velha do rapper Dr. Dre revela que mora em carro por não ter dinheiro

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Em entrevista ao site Daily Mail, LaTanya Young, que é filha do rapper Dr. Dre, afirmou que está morando em seu carro por não ter dinheiro suficiente para alugar um apartamento na Califórnia, nos Estados Unidos.



LaTanya, de 38 anos, trabalha como entregadora para a DoorDash, Uber Eats e como montadora em um depósito, mas afirma que não pode pagar um apartamento e está morando com um veículo alugado. Ela ainda revelou que é mãe solo de quatro filhos e afirmou ter pedido ajuda financeira ao pai várias vezes, mas que acabou não recebendo nenhum suporte.

LaTanya é a filha mais velha do Dr. Dre, de Lisa Johnson, de 53 anos. O casal se separou quando LaTanya tinha apenas cinco anos e ela admite que não vê o pai há 18 anos. Ela afirma que não tem o número do celular dele e que precisa se comunicar com ele por meio de sua equipe, de acordo com informações do site.

Ela ainda pontuou que os filhos não estão morando no carro e estão com amigos: "Meus filhos estão morando com amigos, eles não estão morando no carro, sou só eu", disse ela.

Estou aceitando trabalhos ocasionais apenas para sobreviver agora - recebo US $ 15 por hora como montadora no armazém. Estou tentando manter minha cabeça acima da água. Estou endividada há um tempo.

LaTanya Young

Recentemente, foi revelado que o produtor Dr. Dre tem que pagar a sua ex-esposa Nicole Young US $ 300.000 por mês como pensão alimentícia após seu recente divórcio.