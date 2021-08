Fetiche? Cleo responde seguidor sobre gostar de homens vestidos de calcinha

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Cleo tirou a manhã desta quinta-feira (05/08) para interagir com seus seguidores no Instagram. Recém-casada com o empresário Leandro D'Lucca, ela respondeu diversas perguntas dos fãs; das mais simples até as mais 'cabeludas'.

Primeiro, a atriz foi perguntada se tem fetiches. Com muita tranquilidade, Cleo respondeu: "Quem não tem?". Logo após isso, um outro internauta apareceu com uma questão mais... específica: "Curte homem de calcinha?".

Cleo surpreendeu a responder uma pergunta íntima e inusitada no Instagram (foto: Instagram/Reprodução)

Sem dizer nada, a irmã de Fiuk só balançou a cabeça em sinal positivo. Cleo tem o costume de falar naturalmente sobre assuntos mais íntimos e tratados como tabu.

Além disso, ela foi perguntada sobre uma possível participação no BBB 22: "Não estou sabendo, não".