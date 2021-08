CB Correio Braziliense

Elenco de 'Stranger things' também ganhou alguns novos nomes - (crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou, nesta sexta-feira (6/8), um novo teaser da 4ª temporada de Stranger things. O vídeo, além de retomar cenas de temporadas anteriores e revelar alguns momentos dos novos episódios, afirma que a quarta parte do seriado tem previsão de estreia para 2022, ainda sem data definida.

A intenção original era lançar a nova temporada da série ainda em 2021, porém, devido à pandemia da covid-19, a estreia foi adiada. “Confie em mim: a espera valerá a pena”, escreveu Shawn Levy, principal produtor da atração, ao compartilhar o teaser no Twitter.

Trust me: it’ll be worth the wait. https://t.co/Lox7ufDM7z — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) August 6, 2021

Em junho, a Netflix também anunciou novas adições para o elenco do seriado. Entre eles, estão os atores Amybeth McNulty, protagonista de Anne with an E, Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.