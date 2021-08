Luisa Sonza diz que vídeo de 'Mulher do Ano' foi censurado no YouTube

VO Victória Olímpio

A cantora Luisa Sonza desabafou nas redes sociais após o vídeo de Mulher do ano ter sido tirado do ar. O clipe foi lançado nesta quinta-feira (5/8) no Youtube. A artista aproveitou o desabafo para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e afirmou que colocaria o vídeo no Xvídeos, até o problema ser resolvido. O site é conhecido por exibir vídeos de conteúdo adulto.

"Acabaram de censurar e bloquear o lyric de Mulher do ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro que só fala b*** ninguém faz. Vou subir essa po*** no Xvideos até isso se resolver", escreveu.

No vídeo divulgado, além de mostrar a letra da música, Luisa aparece trocando beijos com o namorado, Vitão, dentro de um carro. A artista compartilhou alguns trechos antes no Instagram para anunciar o lançamento.

De acordo com o G1, a assessoria do YouTube informou que o vídeo não foi excluído pela plataforma e, sim, pelo detentor dos direitos autorais: "Foi retirado por uma questão de direitos autorais. O detentor dos direitos que removeu o conteúdo, não o YouTube". O vídeo já está no ar novamente.

A música faz parte do novo álbum da cantora, DOCE 22, lançado em 18 de julho. A canção já atingiu mais de 280 milhões de streams nas plataformas, tornando-se o segundo álbum mais ouvido da última semana no Brasil e ocupando a 39ª posição entre os mais escutados do mundo.