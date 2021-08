Sérgio Hondjakoff admite que esteve em cárcere privado em clínica de reabilitação

JG Jéssica Gotlib

Na foto, o ator durante a participação no longa 'Didi, o Cacador de Tesouros', de 2006, mesmo ano em que deixou a Malhação - (crédito: Estevam Avellar/Divulgacao)

Depois de desmentir a informação de que seria um dos 46 pacientes resgatados de uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba, o ator Sérgio Hondjakoff voltou atrás e admitiu que esteve em cárcere privado na unidade. “Fui internado porque foi preciso e menti para preservar minha família e, principalmente, o meu filho que só tem um aninho de idade”, declarou o ‘Cabeção da Malhação’ em áudio enviado à imprensa, nesta sexta-feira (6/8).

O ator também se desculpou por ter mentido na declaração anterior, postada no perfil mantido por ele no Instagram. “Bom dia! É com muita vergonha que eu venho através desse áudio pedir desculpas às pessoas que gostam de mim e as que não gostam, enfim, as pessoas em geral. Quero pedir desculpas por ter gravado um vídeo ontem mentindo sobre a minha internação”, lamentou.

Confira a transcrição completa do relato:

Bom dia! É com muita vergonha que eu venho através desse áudio pedir desculpas às pessoas que gostam de mim e as que não gostam, enfim, as pessoas em geral. Quero pedir desculpas por ter gravado um vídeo ontem mentindo sobre a minha internação. Fui internado porque foi preciso e menti para preservar minha família e, principalmente, o meu filho que só tem um aninho de idade. Tudo o que está nas redes da internet fica lá para sempre e menti porque não queria que o meu filho tomasse conhecimento um dia desse fato depois de ele ter nascido. Peço que entendam a minha situação e que me perdoem. Beijão no coração e que Deus abençoe todos. Até breve, Serginho Hondjakoff.

Investigações

O áudio foi divulgado pelo portal G1, que também conversou com uma fã que encontrou o ator na delegacia. “Eu estava em frente e aí o reconheci e fui conversar com ele. Me disse que estava na clínica, mas tinha dado problema lá e estava esperando a mãe vir de Resende para buscar”, relatou Rafaela de Paula. Ela conseguiu, inclusive, tirar uma foto com o artista.

Sérgio prestava depoimento sobre as condições em que era mantido na clínica interditada pelo Ministério Público de São Paulo. De acordo com os pacientes, todos eram mantidos nos quartos trancados, sem acesso às chaves, e só se comunicavam com as famílias por ligações controladas e monitoradas pela instituição.

Os depoimentos apontam ainda que a clínica cobrou dos pacientes uma taxa extra pela vacina contra covid-19, que é oferecida gratuitamente pelo SUS. No local, a polícia encontrou ainda medicamentos de controle especial sem as devidas receitas.

O lugar foi descoberto após denúncias de maus-tratos e internações compulsórias. Dois funcionários foram presos e os donos serão indiciados por sequestro. Após a busca e apreensão, a clínica foi fechada. Sérgio Hondjakoff não voltou às redes sociais para se pronunciar.

De estrela mirim às páginas de fofoca

Apesar de ser mais conhecido pelo personagem da trama adolescente na Globo, o ator, de 36 anos, apareceu na TV pela primeira vez aos sete anos de idade, em uma participação da Escolinha do Professor Raimundo. Ainda na infância, fez outros trabalhos, até que, no ano 2000, assumiu o papel pelo qual ainda é lembrado e que incorporou por seis temporadas. Na época, ele contracenou com nomes como Dani Suzuki, Cauã Reymond e Ícaro Silva.

Depois, veio um trabalho na rede Record, como o papel na novela Bela, a Feia, e a atuação como repórter no extinto Vídeo Show. Em 2017, Hondjakoff passou uma breve temporada nos Estados Unidos, país em que nasceu, quando trabalhou em um restaurante. Apesar da vida agitada, as revistas de celebridades falavam sobre o possível problema do astro com substâncias químicas desde o começo da década passada, mas o boato nunca havia sido confirmado.