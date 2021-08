Super Dança dos Famosos: Lucy Ramos alfineta Leifert após pergunta

VO Victória Olímpio

(crédito: Globoplay/Reprodução)

Durante a semifinal da Super Dança dos Famosos, Lucy Ramos acabou dando uma alfinetada em Tiago Leifert, após o apresentador questionar o que ela tinha achado da própria apresentação. Supreendendo o público e os jurados, a atriz acusou ele de instigar os convidados a dar notas baixas para os participantes.

O momento ocorreu após apresentação de Lucy com o parceiro, Jefferson Bilisco, resultando em avaliação positiva dos jurados. Thiaguinho começou dando 10: "Me senti representado com esse casal. Esse tango de Wakanda. 10". Deborah Secco também deu nota máxima: "É lindo ver vocês dois juntos dançando. Nota 10".

Thiago Fragoso parabenizou a dupla seguindo a mesma nota: "Está lindo Lucy e Jefferson. Fiquei aqui viajando na performance de vocês. Meus parabéns, nota 10". Leifert interrompeu o momento dos jurados para falar com a atriz, e questionou sobre a dança: "O que vocês acharam da apresentação?".

Ao perceber que Lucy estava receosa em responder, o apresentador tentou contornar: "Eles já deram a nota. Pode falar. Eles já deram a nota. Foi muito bonito. Eles estão falando para vocês aí". Ela então alfinetou o Leifert: "E você? Você é exigente". "Eu sou, por isso me botaram para apresentar e não no júri", retrucou Leifert.

Lucy continuou falando sobre ele: "Eu sei, eu assisto, você instigando as pessoas a darem notas baixas". O apresentador tentou se defender: "Eu pratico o que eu prego, quando eu era jurado, eu era chato". "Eu entendo. É de valorizar mesmo né", finalizou Lucy.

Nas redes sociais, os internautas criticaram o posicionamento do apresentador, apontando que o questionamento feito para Lucy não costuma ser feito a outros participantes.

Pq o Tiago só obriga a Lucy a dizer o que achou da própria dança? ???? #SuperDançaDosFamosos — Ladó. (@maindeguepi) August 8, 2021

Pq Tiago pergunta só pra Lucy o que ela achou da performance dela??? #superdancadosfamosos — Dayana ???? ???? (@TwDayana) August 8, 2021