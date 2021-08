Jay Leno, apresentador de talk show, se pendura em avião durante voo

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Jay Leno, apresentador do talk show The tonight show with Jay Leno, surpreendeu os internautas após aparecer pendurado na ponta de um avião em pleno voo. Aos 71 anos, ele surgiu sem equipamentos de segurança fazendo o sinal de positivo, com o dedo, voltando para dentro da nave em seguida.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Spike Feresten, que falou ainda sobre a presença do apresentador no podcast Spike's car radio. "Jay fala sobre sua nova carreira como wing walker (profissional que caminha sobre as asas de aviões em movimento em shows aéreos)", brincou Feresten.





Em participação no podcast, Jay fala sobre como fez a manobra: "O nariz [do avião] abre por dentro, então eu escalei. Eu queria fazer uma surpresa para os rapazes. Eles são meus amigos e não sabiam que a parte da frente abria. Eu só estava sendo idiota".

Ao ser questionado se tinha certeza de que não cairia, já que, ao abrir o compartimento e colocar o corpo, o vento fica mais forte, o apresentador revelou que não teve tanta preocupação: "Não é tão ruim".