Entrega do Emmy será em lugar aberto e não mais em um teatro

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / Mark RALSTON)

A cerimônia de entrega do Emmy deste ano vai sair do teatro. A organização confirmou que o evento será presencial, mas ressaltou que não será no teatro, como tradicionalmente. A premiação deverá ser realizada numa área aberta, em Los Angeles, em 19 de setembro.

O número de convidados também deve sofrer alterações. Poucas pessoas além de indicados e de profissionais diretamente ligado aos indicados terão acesso à premiação.

Os indicados ao Emmy deste ano foram anunciados em 13 de julho. Entre os mais lembrados pela academia estão o drama The crown, a fantasia The Mandalorian e a comédia Ted Lasso.