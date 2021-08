Senadores fazem um minuto de silêncio por Tarcísio Meira na CPI

CB Correio Braziliense

(crédito: Artur Meninea/TV Globo)

Senadores presentes na CPI da Covid fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ator Tarcísio Meira na manhã desta quinta-feira (12/8). Tarcísio, que morreu em decorrência da covid-19, foi lembrado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania). “É mais um desses quase 600 mil brasileiros que perderam sua vida, dentre outras coisas, porque o governo não soube fazer o seu trabalho na hora certa”, declarou.



O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede), que presidia a sessão no momento, aproveitou a fala para pedir que fosse feito o gesto em respeito a Tarcísio e a todas as vítimas da doença no Brasil. “Lamentável e triste registro. Um dos principais expoentes da cultura nacional e das artes de nosso país, em homenagem a Tarcísio Meira e às demais vítimas da covid nesse país, quero pedir a todos um minuto de silêncio”, declarou Randolfe.



Internação



Tarcísio e a esposa Glória Menezes foram internados por covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última sexta-feira (6/8). O quadro do ator se agravou na quarta-feira (11/8) requerendo, além de ventilação mecânica, um aparelho de hemodiálise.



Companheira de Tarcísio por décadas, Glória segue em recuperação. “A senhora Glória está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal”, diz o boletim médico.