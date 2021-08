Padre Fábio de Melo surpreende ao mostrar talento inusitado do passado

VO Victória Olímpio

(crédito: Padre Fábio de Melo/Instagram/Reprodução)

Padre Fábio de Melo usou as redes sociais para relembrar início da carreira e surpreendeu a todos ao publicar vídeo cantando pagode. No Instagram, o religioso mostrou imagens em que se apresenta ao lado de um grupo musical católico.

Nas imagens, ele aparece cantando a música Amigo do sol, amigo da lua, de Márcio Brandão e Benito di Paula. Eles repetem uma coreografia ensaiada, no estilo das bandas do gênero nos anos 90.

“Um #tbt cheio malemolência, estampas, passinhos ensaiados, quando eu ainda era um garoto que amava Raça Negra e Só pra contrariar, que usava roupas que tinham três vezes o meu tamanho. Um tempo feliz, de inícios, cantando com os Cantores de Deus, o melhor grupo vocal da nossa amada música católica”, escreveu.

Nos comentários, fãs e famosos elogiaram Fábio. A cantora Ana Caetano, do duo Anavitória, se divertiu: “Padre, eu não dou conta de ti”. “Muito maravilhoso”, comentou o pagodeiro Belo. O apresentador Marcos Mion também não perdeu a chance de brincar: “Meu Deus! Padre Salgadinho de Melo?! Imagina se esse vídeo cai na minha mão na época do Piores Clipes?!?”.