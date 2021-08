Filha de Paulo José compartilha vídeo de última viagem com o pai antes da morte

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Filha de Paulo José, Bel Kutner, recorreu às suas redes sociais para compartilhar com os internautas uma lembrança do pai. O artista morreu nesta quarta-feira (11/8), em decorrência de uma pneumonia no Rio de Janeiro.



A atriz publicou um vídeo de quase quatro minutos, em seu perfil no Instagram na noite desta quinta-feira (12/8), que mostra imagens da última viagem do ator e diretor a sua cidade natal, Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul.

Na companhia da filha, o artista surge nas imagens visitando locais importantes de sua carreira artística: uma cachoeira, um campo e até o primeiro palco em que se apresentou.

"Nossa última viagem até Bagé e nosso Cerro Branco querido, em Lavras do Sul", escreveu Bel, na legenda da publicação.

Vários atores reagiram emocionados à publicação. "Obrigado por compartilhar com a gente, Bel", escreveu Alexandre Nero. "Que lindo Bel. Apaixonante, um ser especial. Os seus pais foram especiais. Amo você e suas irmãs, todo meu carinho", disse Elizabeth Savalha. "Que lindo, Bel! Obrigado", afirmou Carmo Dalla Vecchia. "Emocionante", declarou Dadá Coelho.

Paulo José deixou quatro filhos: Ana, Bel e Clara Kutner do seu relacionamento com Dina Sfat e Paulo Henrique de sua relação com Bethe Caruso.



O ator foi diagnosticado com Parkinson desde 1993. Mas seguiu trabalhando enquanto pôde, o seu último trabalho na televisão foi em 2004, quando participou do folhetim Em família, trama de Manoel Carlos, da TV Globo.