Menos de um mês após separação, Mumuzinho diz querer reatar com ex-mulher durante show

Mumuzinho confessou que tem esperança de reatar seu casamento com Thainá Fernandes. O cantor falou sobre o divórcio durante um show que realizou no último fim de semana, de sábado (7/8) para domingo (8/8), no evento Pagodeiro, no Rio de Janeiro.

Em uma gravação feita por um fã, e divulgado nas redes sociais, é possível ver o artista no palco falando com a plateia antes de voltar a cantar.

“Eu vou falar uma coisa pra você, marido: a gente tá vivenciando um momento de liberdade. Deixa a mulher voar, deixa a mulher crescer”, iniciou o pagodeiro, sendo bastante aplaudido.

"Ai, minha bênção podia escutar isso agora, mas eu tô no propósito. Se Deus quiser, ela vai voltar, a minha bênção", diz o cantor.



Após o vídeo cair nas redes sociais, Mumuzinho fez uma publicação enigmática nas redes sociais na quinta-feira (12/8).

"Que eu sobrevivo sem carinho, é uma das maiores mentiras que já cantei", escreveu ele no Twitter.

Que eu sobrevivo sem carinho, é uma das maiores mentiras que já cantei — Mumuzinho (@MumuzinhoC) August 12, 2021

O casamento de Mumuzinho e Thainá chegou ao fim no último dia 16 de julho, após dois anos de união, em uma decisão de comum acordo e forma amigável.