Luciano Szafir comemora ao receber 1ª dose de vacina contra a covid: "Que sensação"

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta sexta-feira (13/08), Luciano Szafir, de 52 anos, que foi contaminado um dia antes de ser vacinado contra a covid-19, comemorou ao receber a primeira dose do imunizante.

Por meio do instagram, o famoso compartilhou uma foto do momento especial. "Uhul! Primeira dose da vacina aplicada com sucesso. Que sensação incrível de alívio e esperança. Vacine-se por mim, por você, por nós", escreveu Szafir. Sasha Meneghel, filha do artista com Xuxa, comemorou com um emojis.

Recentemente, o ator que chegou a ser intubado acabou sofrendo uma embolia pulmonar e passou por uma cirurgia de emergência para tratar um sangramento abdominal gerado por complicações do coronavírus.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Szafir (@szafiroficial)

No período da internação, o empresário de Szafir, Ivan Neves, informou que o ator ainda não tinha se vacinado. "Não chegou a idade dele no Rio", explicou ele, segundo informações do Portal UOL.

Em uma entrevista para o Fantástico, Luciano relatou que continuou lidando com as complicações da doença, mesmo após ter recebido alta no dia 24 de julho.

"Tenho aí uma luta aí pela frente de alguns meses. Depois eu tenho que fazer muita cirurgia para reconstruir o intestino, mas tudo bem. É um dia de cada vez. Abro o olho hoje, e a primeira coisa que eu faço é agradecer à vida. Não dá para descrever o quão próximo eu achei que iria embora", afirmou o artista.