Juliette Freire ouve discurso de Tiago Leifert na final do BBB várias vezes

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Juliette Freire e Tiago Leifert se reencontraram e mataram a saudade relembrando a participação da paraibana no Big Brother Brasil (BBB21). A advogada foi uma das juradas do Super dança dos famosos, deste domingo (15/8) e o apresentador relembrou a vitória dela no reality show.

"Aquele discurso do final do Big Brother já está obsoleto. Quanto tinha ali?", questionou ele, referindo-se ao número de seguidores que ela tinha na época. Juliette contou que escuta quase sempre o discurso feito na final: "Vinte e alguma coisa… eu não lembro. Mas escuto aquele discurso quase todos os dias. Vejo, escuto e está presente no meu coração. Muito obrigada".

Tiago afirmou que torceu por ela desde o início: "Fico muito orgulhoso de ter feito parte de um pedacinho da sua história. Pode ter certeza de que cada vez que vejo você em um comercial, cada postagem sua que tem 80 mil comentários em baixo, eu fico muito orgulhoso e vibro por você pra sempre. É um prazer ter você aqui. A gente sabe o quanto você está ocupada trabalhando".

"Muito obrigada. Para mim é uma honra. É um prazer muito grande estar no meio de pessoas maravilhosas. Uma pessoa que trouxe colo quando… As suas palavras me trouxeram descanso, colo e muita coisa boa, muito obrigada. Estou muito feliz com que está acontecendo", finalizou a advogada bastante emocionada.