Sarah Jessica Parker posta foto com elenco do revival de 'Sex and the city'

VO Victória Olímpio

A atriz Sarah Jessica Parker animou os seguidores nas redes sociais após compartilhar uma foto no set do revival de Sex and the city, intitulado And just like that. Na publicação, ela aparece abraçada com as antigas colegas de produção, Cynthia Nixon e Kristin Davis, além da mais nova atriz da série, Nicole Ari Parker.

"Eu cantava junto com elas canções de amor dos anos 1970 até tarde da noite. Vejo vocês amanhã, garotas", escreveu Sarah na legenda. A nova produção acompanha a trajetória das amigas Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) e Charlotte York (Davis) aos 50 anos de idade.

Kim Cattrall, que deu vida a Samantha na versão original, ficou de fora do elenco. Ao todo, serão 10 episódios inéditos de 30 minutos de duração. A série deve estrear ainda este ano.

Em fevereiro, Sarah afirmou que a pandemia estará em cenas da série: "Obviamente, fará parte da narrativa porque essa é a cidade em que os personagens vivem. E como isso muda os relacionamentos, uma vez que os amigos desaparecem? Tenho fé que os novos roteiristas vão examinar isso tudo”.